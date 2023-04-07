Избавьтесь от вони дома: 5 элементарных способов освежить воздух

Покупные освежители воздуха больше не нужны

Сколько ни проветривай в доме, все равно случаются моменты, когда в комнатах появляется неприятный запах затхлости. Он нивелирует все попытки создать чистоту и уют в жилище. К счастью, с ним можно справиться. В зависимости от ситуации вам помогут разные нехитрые средства.

Запах затхлости

Чтобы избавиться от затхлых запахов в ванной или подвале, достаточно использовать несколько угольных брикетов. Углерод в древесном угле задерживает запахи. Он впитывает влагу и предотвращает появление плесени.

Просто положите несколько брикетов в банку и поставьте в помещении.

Запах дыма

Независимо от того, сожгла ли микроволновка вашу еду, или кто-то покурил в комнате, самый сложный запах — запах дыма. Избавиться т него можно с помощью белого уксуса.

Уксусная кислота нейтрализует запахи, расщепляя молекулы дыма. Просто налейте уксус в несколько больших мисок и поставьте в комнате на ночь. На следующий день неприятный запах исчезнет.

Запах домашних животных

Не обязательно покупать широко разрекламированные средства против запаха животных. Вместо него используйте соду. Она поглощает запахи как с поверхностей, так и из воздуха.

Посыпьте немного соды на мебель и коврики, оставьте на 15 минут, затем пропылесосьте порошок. Запахи исчезнут вместе с собранной содой.

Неприятные запахи в кухне

Лимон может освежить всю вашу кухню! В отличие от искусственных освежителей воздуха с запахом цитрусовых, настоящий содержит масла, которые убивают микробы, вызывающие запах. Чтобы удалить запахи с пористых поверхностей, таких как разделочная доска, протрите их половинкой лимона или апельсина, затем смойте. А если воняет из раковины, вылейте полстакана лимонного сока в канализацию, оставьте на три минуты, затем промойте горячей водой.

Бытовая техника

Чтобы удалить запахи из вашей посудомоечной или стиральной машины, насыпьте пакет лимонной кислоты в чашку, куда обычно помещается моющее средство, и запустите технику на самом горячем и самом коротком цикле. Лимонная кислота убьет всю вонь.

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