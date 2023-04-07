Нужна не только для ухода за зубами: зачем класть в унитаз зубную пасту

Оказывается, у зубной пасты есть много применений

Зубная паста предназначена только для ухода за полостью рта! Нет, нет и еще раз нет! Это точно не так, иначе в мире не было бы столько лайфхаков и хитростей с ее использованием во время уборки. 100% вы когда отбеливали зубной пастой кроссовки или пожелтевшую технику, с чем это средство гигиены отлично справляется. Однако это далеко не все, на что способна зубная паста.

Как отмечает портал santeplus, используя немного зубной пасты ваш унитаз может стать чистым и блестящим, при чем очень быстро. Если вы ранее не знали об этом очень эффективном средстве, то мы вам о нем подробно расскажем.

Как использовать зубную пастой в туалете с пользой

Какой бы зубной пастой вы ни пользовались, важно, чтобы она содержала ментол. Это нужно для того, чтобы "организовать" приятный аромат в туалете. Все, что вам нужно сделать, это нанести пасту на сидение унитаза (хорошенько размазать и тщательно вытереть), а затем добавить немного в резервуар. Более того, благодаря ментолу распространится не только приятный мятный запах, но и унитаз продезинфицируется. Ну и в качестве бонуса, зубная паста может избавить вас от желтых пятен на крышке и сидение унитаза, и придаст им блеск.

Что делать: возьмите немного зубной пасты и иголку, булавку или кнопку. Проколите всю поверхность тюбика зубной пасты и поместите его в бачок унитаза. После того как смыв наберется, он будет испускать сладкий мятный аромат. Для сохранения свежести меняйте тюбик каждый месяц.

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