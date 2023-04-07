Больше никаких стрелок и затяжек: проверенный бабушкин способ, как продлить жизнь чулок и колготок

Необычный трюк, который сэкономит вам время и деньги

Колготки — это незаменимая часть женского гардероба, однако очень дорогая, учитывая тот факт, что из-за того, что они постоянно рвутся, приходится часто покупать новую пару. Можно ли как то этого избежать? Да, и мы расскажем как.

Как отмечает портал santeplus, чтобы продлить жизнь вашим чулкам или колготкам, вам понадобится простой бабушкин метод. И морозилка.

Как продлить жизнь чулок и колготок

Все очень просто: чтобы колготки не порвались, положите их в морозилку. Да, способ действительно необычный, но он бы себя оправдывает. Как ни странно, холод укрепляет волокна и делает ваши чулки более стойкими. Небольшое правило: прежде чем положить их в морозилку, попробуйте положить их в холодную воду и хорошо отжать. Затем поместите их в пакет для заморозки и оставьте в прохладном месте на час.

Также важно, чтобы после стирки колготки всегда сушились на воздухе, а не в сушилке, чтобы нити, из которых они состоят, не растягивались или сжимались. И еще один совет — важна правильная стирка. Добавьте 2-3 чайных ложки сахара в воду, в, которой вы стираете колготки. В долгосрочной перспективе этот метод укрепляет ткани.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что носки могут часто теряться при стирке. Небольшие уловки помогут вам избежать этой неприятности.