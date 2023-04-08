Ответ удивит: можно ли есть яйца, у которых красное пятно на желтке

И предрассудки здесь ни при чем

Что означает красное пятно на желтке разбитого яйца и можно ли есть этот продукт — такой вопрос задавал себе каждый человек, которому приходилось разбивать яйца и находить около желтка красное пятнышко. Раньше мы рассказывали, как правильно варить яйца.

Разбивая яйцо в тесто или выбивая его на сковороду для жарки, иногда на желтке можно заметить небольшую красную точку, похожую на сгусток крови. "На ПЕНСИИ" рассказывает, можно ли есть такие яйца и не повредят ли они нашему здоровью.

Часто хозяйки уверены, что красное пятнышко свидетельствует о том, что яйцо не совсем качественное и лучше его выкинуть. Но пугаться не стоит.

Но пугаться не стоит. Дело в том, что это пятнышко – кровяной поток, и он может появиться при формировании желтка. Этот дефект характерен для яиц, снесенных курами с высокой интенсивностью яйценоскости и избытком в рационе протеина. Также он свидетельствует, что курицам не хватает витаминов А и К.

Для здоровья человека этот дефект не представляет угрозы. Более того, не влияет на вкусовые качества продукта. Сгусток можно убрать из выбитого яйца – просто чтобы было красивее. Кстати, даже если вы случайно разбили яйцо, его все еще можно сварить.