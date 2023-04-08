Бачок унитаза больше не будет потеть: гениальный лайфхак с пузырчатой пленкой
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Если бачок вашего унитаза потеет, узнайте, как избавиться от этой неприятности
Незначительная на первый взгляд проблема с запотеванием бачка унитаза может со временем привести к тому, что придется выложить немаленькую сумму на ремонт в санузле.
Конденсат образуется из-за значительной разницы температуры воды в бачке и температуры воздуха в ванной комнате. Когда образуется слишком много конденсата, маленькие капли могут начать стекать по унитазу и брызгать на пол. Это приводит к повышению влажности в комнате, а впоследствии — появлению плесени и гнили. А еще вода может разрушить напольное покрытие. Решить проблему с запотеванием поможет нехитрый способ.
Как избавиться от запотевания бачка унитаза
Забыть о появлении конденсата на унитазе поможет пузырчатая пленка. Сначала перекройте кран подачи воды в унитаз, а затем снимите крышку бачка. Промойте и подождите, пока вода не стечет из бака. Как только вода стечет, застелите внутреннюю часть бака слоем пузырчатой пленки.
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