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Бачок унитаза больше не будет потеть: гениальный лайфхак с пузырчатой пленкой

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Необычный, но рабочий метод
Необычный, но рабочий метод. Фото canva.com

Если бачок вашего унитаза потеет, узнайте, как избавиться от этой неприятности

Незначительная на первый взгляд проблема с запотеванием бачка унитаза может со временем привести к тому, что придется выложить немаленькую сумму на ремонт в санузле.

Конденсат образуется из-за значительной разницы температуры воды в бачке и температуры воздуха в ванной комнате. Когда образуется слишком много конденсата, маленькие капли могут начать стекать по унитазу и брызгать на пол. Это приводит к повышению влажности в комнате, а впоследствии — появлению плесени и гнили. А еще вода может разрушить напольное покрытие. Решить проблему с запотеванием поможет нехитрый способ.

Как избавиться от запотевания бачка унитаза

Забыть о появлении конденсата на унитазе поможет пузырчатая пленка. Сначала перекройте кран подачи воды в унитаз, а затем снимите крышку бачка. Промойте и подождите, пока вода не стечет из бака. Как только вода стечет, застелите внутреннюю часть бака слоем пузырчатой ​​пленки.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от плесени в доме без отбеливателей и агрессивной химии.

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#Унитазы #Лайфхак #Сантехника