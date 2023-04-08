Этим вещам не место в вашем гардеробе: как быстро навести порядок в шкафу

Ваш шкаф переполнен? Тогда вы наверняка храните в нем слишком много бесполезных вещей, от которых срочно нужно избавиться

Если тот или иной предмет одежды выпадает при открытии дверцы шкафа, а места для новых вещей просто не хватает, пора устроить расхламление. Сделать это проще, чем может показаться на первый взгляд, потому что в шкафу — так же, как и в ванной зачастую хранится много вещей, которых там быть не должно.

В идеале нужно полностью освободить шкаф от одежды и пересмотреть ее. От некоторых вещей нужно немедленно избавиться.

Одежда, которую вы не носите. У каждого из нас в шкафу есть бесчисленное множество вещей, которые либо слишком малы, либо слишком велики, либо просто оказались неудачной покупкой. Этой одежды больше не должно быть в вашем шкафу. Также нужно избавиться от вещей, которые вы не носили в течение года и более. Носки без пары. Если вы храните один носок из пары в надежде со временем найти потерявшийся второй — смело выбрасывайте его. Постельное белье и полотенца. Текстиль занимает невероятно много места. Прочный комод в спальне или ящик под кроватью идеально подходят для постельного белья и простыней. Обувь. Будь то спортивная обувь, красивые туфли или сандалии – обуви не место в шкафу. Вы должны оставить ценное место для любимой одежды и хранить обувь исключительно в обувном шкафу в прихожей или кладовой. Украшения. Даже милые кролики из пасхальных украшений или рождественские гирлянды слишком громоздки, чтобы их можно было хранить между одеждой. Тем более, что они используются только один раз в год. В кладовой, подвале или на чердаке обязательно найдется место для декора. Сломанные и перенравившиеся предметы лучше сразу выбросить.

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