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Этим вещам не место в вашем гардеробе: как быстро навести порядок в шкафу

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Полезно проводить расхламление хотя бы раз в год
Полезно проводить расхламление хотя бы раз в год. Фото freepik.com

Ваш шкаф переполнен? Тогда вы наверняка храните в нем слишком много бесполезных вещей, от которых срочно нужно избавиться

Если тот или иной предмет одежды выпадает при открытии дверцы шкафа, а места для новых вещей просто не хватает, пора устроить расхламление. Сделать это проще, чем может показаться на первый взгляд, потому что в шкафу — так же, как и в ванной зачастую хранится много вещей, которых там быть не должно.

В идеале нужно полностью освободить шкаф от одежды и пересмотреть ее. От некоторых вещей нужно немедленно избавиться.

  1. Одежда, которую вы не носите. У каждого из нас в шкафу есть бесчисленное множество вещей, которые либо слишком малы, либо слишком велики, либо просто оказались неудачной покупкой. Этой одежды больше не должно быть в вашем шкафу. Также нужно избавиться от вещей, которые вы не носили в течение года и более.
  2. Носки без пары. Если вы храните один носок из пары в надежде со временем найти потерявшийся второй — смело выбрасывайте его.
  3. Постельное белье и полотенца. Текстиль занимает невероятно много места. Прочный комод в спальне или ящик под кроватью идеально подходят для постельного белья и простыней.
  4. Обувь. Будь то спортивная обувь, красивые туфли или сандалии – обуви не место в шкафу. Вы должны оставить ценное место для любимой одежды и хранить обувь исключительно в обувном шкафу в прихожей или кладовой.
  5. Украшения. Даже милые кролики из пасхальных украшений или рождественские гирлянды слишком громоздки, чтобы их можно было хранить между одеждой. Тем более, что они используются только один раз в год. В кладовой, подвале или на чердаке обязательно найдется место для декора. Сломанные и перенравившиеся предметы лучше сразу выбросить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха в шкафу.

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#Уборка #Шкаф #Лайфхак