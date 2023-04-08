Весь жир и нагар отвалится на глазах: как без проблем отмыть духовку от загрязнений любой сложности (фото)

Протирать все до дыр совсем не обязательно

Чистка духовки — задача для любой, даже опытной хозяйки не из приятных. К счастью, на помощь приходят лайфхаки, которые могут сэкономить силы и время на уборку.

Если стенки духовки покрылись жиром и налетом, который при каждом включении подгорает и воняет, не стоит паниковать. Духовка будет в идеальном состоянии, если воспользоваться отличным лайфхаком, как очистить духовку от жира и нагара. Об этом пишет cpykami. Нам пригодятся бумажные полотенца, пищевая пленка и моющее средство.

Как отчистить духовку от нагара любой сложности

Распределяем на стенки духовки любое средство для очищения. Сверху укрываем всё бумажными полотенцами. Снова разбрызгиваем средство для удаления жира и нагара, чтобы пропитать бумажные полотенца. Сверху закрываем пищевой плёнкой, чтобы средство не высохло. Если нагар очень сильный и застарелый, можно оставить на ночь, если средней сложности — то на пару часов.

Затем снимаем плёнку вместе с бумажными полотенцами и удаляем все остатки загрязнений губкой вместе с моющим средством.

Ранее "Телеграф" писал, как очистить решетку духовки до блеска. Простая хитрость с обычным пакетом сэкономит время и силы.