Отмоет жир и грязь не хуже магазинного: как сделать моющее для посуды своими руками

Ингредиенты для очистной жидкости обойдутся вам в копейки

Если у вас закончилось моющее средство или, к примеру, вы просто с предостережением относитесь к бытовой химии из магазина, для вас у нас есть отличная новость — сделать классное очистное средство для мытья посуды легко из копеечных средств и в домашних условиях.

Теперь вы можете забыть об использовании дорогой "химии" и заменить ее на самодельное, эффективное и натуральное средство, сделанное из пяти бюджетных компонентов, которые наверняка есть в вашем доме. Как пишет cpykami, оно отлично очищает и обеззараживает посуду.

Как сделать моющее средство своими руками

Натираем на мелкой тёрке 50 г хозяйственного мыла. Заливаем 300 мл горячей воды, всыпаем 3 столовых ложек горчицы (порошок) и столько же соды. Разводим средство ещё 700 мл горячей воды (всего 1 л) и добавляем 3-4 столовых ложек нашатырного спирта. Готовое средство переливаем в бутылочку с дозатором и используем по назначению.

Ранее "Телеграф" писал, каким бюджетным ингредиентом можно эффективно отмыть окна и зеркала до блеска. Этот продукт поможет экстренно заменить магазинное моющее средство.