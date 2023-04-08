Что положить в шкаф, чтобы постельное белье больше не воняло затхлостью

Уберите неприятный запах не только с постельного белья, но и других любимых вещей

Неприятные запахи не дают спокойно жить практически всем людям. Обидно, когда на постельном белье появляется аромат затхлости, ведь она заставляет заново стирать вещи. Да и стирка далеко не всегда дает необходимый результат.

Для того чтобы всегда доставать из шкафа приятно пахнущее постельное белье, достаточно положить в шкафчик или в бельевой ящик еще одну вещь, пишет pixelinform.

Что положить в шкаф с бельем, чтобы вещи всегда пахли

Предотвратит появление затхлого запаха всего одно средство. И это обычное мыло. Просто положите его в то мебельное изделие или ту емкость, где хранятся постиранное постельное белье. Вещи, хранящиеся в шкафчике или ящике с мылом, всегда будут источником приятного запаха, что положительно повлияет на качество сна.

Убрать неприятный запах можно и с предметов гардероба. Но следует знать, что мыло лучше не класть к вещам в открытом виде. Оставьте его в упаковке, либо заверните в бумагу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как из шкафа убрать моль. Бороться с насекомым можно с помощью натуральных средств.