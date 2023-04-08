Опытные хозяйки рекомендуют делать только так: неожиданный способ убрать накипь из утюга

Требуется всего несколько минут и газированная минеральная вода

Многие хозяйки в своей практике встречались с проблемой появления нагара и накипи на утюге. Если речь идет о первом варианте, исправить ситуацию можно буквально за 30 секунд. В противном же случае нужно немного больше времени, но это так же просто.

Воспользоваться можно, в частности, простыми народными методами. Об одном из таких рассказывает сайт ua-novosti.info. Этот метод очистки утюга от накипи рекомендуют опытные хозяйки, попробовавшие немало других вариантов.

Как отмыть утюг от накипи с помощью минералки

Поскольку промыть резервуар для воды в утюге обычной губкой не получится, нужно взять минеральную воду с газом. Это прекрасное средство, которое в считанные минуты решит проблему с накипью внутри.

Достаточно влить немного минералки в емкость для воды в утюге, включить технику на высокую температуру и выпустить пар. Делать это рекомендуется несколько раз подряд, пока вода не станет полностью прозрачной. В результате — от налета не останется и следа.

Раньше мы рассказывали, что разгладить помятые вещи можно и без утюга. Есть несколько очень простых способов для любых случаев и любого типа ткани.