Чем заменить дорогой кондиционер для белья: ничем не худший вариант готовится за копейки

Простое и доступное средство можно приготовить на много месяцев вперед

Кондиционер для белья – очень популярное средство для стирки, которым пользуется много хозяек. Именно он придает только что постиранным вещам свежести и приятного аромата. Однако мало кто знает, что приготовить подобное средство можно самостоятельно и буквально за копейки.

Для этого нам нужны будут дешевые натуральные компоненты, которые справятся с задачей не хуже химических составляющих обычного магазинного средства. Из чего именно и как готовится домашний кондиционер для белья, рассказывает pixelinform.

Как сделать кондиционер для белья дома

Для начала нам нужно вскипятить стакан воды и дождаться, пока жидкость немного остынет. Тогда добавляем в теплую воду около трех ложек обычной соли. Можно использовать и морскую — особой разницы нет. После этого вводим в соленый раствор около 10 капель эфирного масла с приятным, не очень резким запахом. Можно даже совместить два-три варианта, но в таком случае нужно заранее убедиться, что у композиции получится хороший аромат.

Как использовать домашний кондиционер для белья

Если речь идет о машинной стирке, то несколько чайных ложечек этого средства заливается в соответствующий отсек. А если вы будете стирать одежду вручную, то вполне и одной маленькой ложечки такого средства.

Такой бюджетный кондиционер можно хранить месяцами. Однако перед каждым использованием емкость со средством нужно хорошенько встряхивать.

Раньше мы рассказывали, что надо положить в шкаф, чтобы вещи не воняли затхлостью. Неприятного запаха таким образом вы гарантированно избавитесь раз и навсегда.