Лак для ногтей сделает из старого стекла новое: этот способ нужно знать всем

Полезный совет поможет сделать так, чтобы стекло в вашем доме выглядело идеально

В каждом доме есть масса стеклянных поверхностей — от окон до столешниц, от ваз до дверей душа. Несмотря на то, что стекло прочный материал, с течением времени на нем появляются мелкие царапины, которые его портят и делают поверхность тусклой.

Поверхностные царапины не представляют большой угрозы для структуры стекла, но выглядят неэстетично. Избавиться от многих мелких царапин на стекле можно с помощью поручных средств.

Чтобы стеклянные поверхности выглядели наилучшим образом, устраняйте царапины, как только вы их заметите. Удалить одну-две царапины намного проще, чем ждать, пока их станет несколько десятков.

Как избавиться от царапин на стекле с помощью лака для ногтей

Для очистки поверхности стекла используйте безворсовую ткань из микрофибры и средство для чистки стекол.

Используйте кисточку-аппликатор, чтобы нанести тонкий слой прозрачного лака для ногтей на царапину. Лак заполнит царапину, сделав ее менее заметной.

Дайте лаку для ногтей высохнуть и вылечите его на стекле не менее часа.

Смочите салфетку из микрофибры жидкостью для снятия лака (ацетоном). Протрите стекло, чтобы удалить остатки лака для ногтей. Не трите сильно, иначе вы удалите лак с царапины. Отполируйте стекло до блеска сухой чистой тканью из микрофибры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о хитрости, которая поможет вымыть окна без разводов.