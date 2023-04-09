Как вычистить радиатор отопления: изнутри не останется и пылинки

Очищать батареи нужно как минимум два раза в год

С временем на батареях накапливается пыль и налет. Окончание отопительного сезона — еще один повод очистить радиаторы отопления от различного рода загрязнений. Идеально вычистить батареи помогут бытовые приборы.

Если у вас установлены панельные радиаторы с решеткой, то перед очисткой нужно решетку снять. Затем ее нужно промыть под проточной водой с использованием мыла или средства для мытья посуды. Грязь в труднодоступных местах поможет снять щетинная кисть.

Внутреннюю часть радиатора лучше всего очистить с помощью пароочистителя. Но если такого устройства у вас нет, помогут фен и пылесос. Основную грязь соберите пылесосом. Пыль из самых труднодоступных мест можно выдуть феном. Влажная тряпка под радиатором убережет вас от того, чтобы пыль разлетелась по всей комнате.

И конечно же не лишним будет пройтись влажной тряпкой по всей поверхности радиаторов.

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