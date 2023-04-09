Ржавый унитаз засияет как алмаз: названо средство, которое избавит от загрязнений за 30 минут

Справиться с проблемой поможет бюджетное натуральное средство

Проблема жесткости воды знакома практически каждому человеку. Именно из-за нее на унитазе и другой сантехнике нередко появляются желтые полосы ржавчины и известковые налеты. Чтобы избавиться от этих неприятных на вид разводов и вернуть унитазу белоснежный вид, приходится приобретать недешевые средства бытовой химии. К счастью, есть один лайфхак, которые поможет справиться с проблемой за бюджетные средства.

Очистить унитаз от ржавчины и налета поможет натуральное средство — щавелевая кислота, пишет cpykami. Также нам пригодится дегтярное мыло.

Как очистить унитаз от ржавчины

Разводим щавелевую кислоту с дегтярным мылом, чтобы получилась густая кашица. Наносим ее на ватный диск и прикладываем к местам сильных загрязнений. Оставляем ватные диски на 30 минут. Если известковые отложения находятся внутри унитаза, в этом случае вычерпываем воду и наносим смесь щавелевой кислоты и дегтярного мыла на загрязненную область. Спустя время слегка протираем загрязненные места и промываем унитаз водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить унитаз с помощью муки. Предлагаем приготовить чистящий порошок самостоятельно.

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