Как с помощью обычной колы заставить дом блестеть: топ-5 полезных применений
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Отличное средство против ржавчины и жирных подтеков
Одним из самых распространенных способов очистки некоторых вещей от загрязнений разного рода является использование популярного в мире газированного напитка — кока-колы. А все потому, что нередко она работает лучше, чем дорогостоящая бытовая химия.
Любознательным хозяйкам, путем проб и ошибок, пишет pixelinform, удалось установить, что в некоторых случаях кола придет на помощь, если необходимо избавиться от ржавчины, жирных подтеков и пригоревшей в посуде пищи. Названы наиболее распространенные применения колы в быту.
Где можно применить полезные свойства колы
- Отлично чистит изделия из драгоценных металлов – серебряные ложки или золотое кольцо. Просто поместите вещь в емкость, наполненную напитком, и оставьте так на несколько часов или даже сутки. Спустя время останется только отполировать столовые приборы или украшение.
- Отмывает кастрюлю с пригоревшей пищей: заполняем посуду газированным напитком и кипятим в течение часа на огне небольшой мощности.
- Чистит мелкие автозапчасти от ржавчины. Для этого замачиваем автомобильные детали в коле на сутки или даже несколько дней, после чего вытираем остатки ржавого налета.
- Выводит жирные подтеки на плите у конфорок.
- Удаляет пятна жира с одежды: просто заливаем колу в стиральную машинку. Но помните, что на вещах могут остаться следы уже от газировки.
Подобный способ можно использовать и для чистки чайников. Однако стоит помнить, что он подходит не для всех видов посуды.