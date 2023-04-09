Как с помощью обычной колы заставить дом блестеть: топ-5 полезных применений

Отличное средство против ржавчины и жирных подтеков

Одним из самых распространенных способов очистки некоторых вещей от загрязнений разного рода является использование популярного в мире газированного напитка — кока-колы. А все потому, что нередко она работает лучше, чем дорогостоящая бытовая химия.

Любознательным хозяйкам, путем проб и ошибок, пишет pixelinform, удалось установить, что в некоторых случаях кола придет на помощь, если необходимо избавиться от ржавчины, жирных подтеков и пригоревшей в посуде пищи. Названы наиболее распространенные применения колы в быту.

Где можно применить полезные свойства колы

Отлично чистит изделия из драгоценных металлов – серебряные ложки или золотое кольцо. Просто поместите вещь в емкость, наполненную напитком, и оставьте так на несколько часов или даже сутки. Спустя время останется только отполировать столовые приборы или украшение. Отмывает кастрюлю с пригоревшей пищей: заполняем посуду газированным напитком и кипятим в течение часа на огне небольшой мощности. Чистит мелкие автозапчасти от ржавчины. Для этого замачиваем автомобильные детали в коле на сутки или даже несколько дней, после чего вытираем остатки ржавого налета. Выводит жирные подтеки на плите у конфорок. Удаляет пятна жира с одежды: просто заливаем колу в стиральную машинку. Но помните, что на вещах могут остаться следы уже от газировки.

Подобный способ можно использовать и для чистки чайников. Однако стоит помнить, что он подходит не для всех видов посуды.