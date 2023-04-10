Будете засыпать очень быстро: назван вкусный способ борьбы с бессонницей
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Необычный, но действенный способ решить проблему со сном
Постоянный стресс, неправильный образ жизни и еще множество причин приводят к проблемам со сном. А недостаток сна приводит к проблемам со здоровьем, снижает физическую и умственную активность в течение дня, накоплению усталости. Недосып сильно влияет на настроение.
Решить проблему со сном можно с помощью фрукта, пишет Mirror со ссылкой на экспертов.
Специалисты утверждают, что успокоиться и улучшить самочувствие в долгосрочной перспективе поможет киви, который нужно съедать перед сном.
Утверждается, что киви улучшает качество сна и его продолжительность.
"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна, а также помочь сбросить график сна", — говорят эксперты.
Позитивный эффект можно заметить уже после месяца употребления фрукта по вечерам.
Кроме того, рекомендуется не употреблять кофеин вечером и отказаться от поздних тренировок.
Напомним, ученые назвали песню, которая хорошо помогает уснуть.
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