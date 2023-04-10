Укр

Будете засыпать очень быстро: назван вкусный способ борьбы с бессонницей

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
686
Результат будет заметен уже через месяц
Результат будет заметен уже через месяц. Фото pexels.com

Необычный, но действенный способ решить проблему со сном

Постоянный стресс, неправильный образ жизни и еще множество причин приводят к проблемам со сном. А недостаток сна приводит к проблемам со здоровьем, снижает физическую и умственную активность в течение дня, накоплению усталости. Недосып сильно влияет на настроение.

Решить проблему со сном можно с помощью фрукта, пишет Mirror со ссылкой на экспертов.

Специалисты утверждают, что успокоиться и улучшить самочувствие в долгосрочной перспективе поможет киви, который нужно съедать перед сном.

Утверждается, что киви улучшает качество сна и его продолжительность.

"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна, а также помочь сбросить график сна", — говорят эксперты.

Позитивный эффект можно заметить уже после месяца употребления фрукта по вечерам.

Кроме того, рекомендуется не употреблять кофеин вечером и отказаться от поздних тренировок.

Напомним, ученые назвали песню, которая хорошо помогает уснуть.

Info Icon

Важно: любая информация медицинской тематики, размещенная на сайте Телеграф, носит информационный характер и не является рекомендацией.
Применение каких-либо медицинских препаратов должно быть согласовано с лечащим врачом.

Теги:
#Сон #Киви #Здоровый сон #Лайфхак