Будете засыпать очень быстро: назван вкусный способ борьбы с бессонницей

Необычный, но действенный способ решить проблему со сном

Постоянный стресс, неправильный образ жизни и еще множество причин приводят к проблемам со сном. А недостаток сна приводит к проблемам со здоровьем, снижает физическую и умственную активность в течение дня, накоплению усталости. Недосып сильно влияет на настроение.

Решить проблему со сном можно с помощью фрукта, пишет Mirror со ссылкой на экспертов.

Специалисты утверждают, что успокоиться и улучшить самочувствие в долгосрочной перспективе поможет киви, который нужно съедать перед сном.

Утверждается, что киви улучшает качество сна и его продолжительность.

"Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота и витамин B, которые могут помочь в лечении нарушений сна, а также помочь сбросить график сна", — говорят эксперты.

Позитивный эффект можно заметить уже после месяца употребления фрукта по вечерам.

Кроме того, рекомендуется не употреблять кофеин вечером и отказаться от поздних тренировок.

Напомним, ученые назвали песню, которая хорошо помогает уснуть.