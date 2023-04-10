Хитрости, о которых многие не знают: как украсить пасхальные яйца яркими узорами

Готовимся к Пасхе!

Представить Пасху без крашеных яиц очень трудно. Именно крашенки и писанки дарят на Пасху.

С помощью "Запорізьської Січі" попробуем разнообразить пасхальный рисунок на яйцах. Для этого потребуется минимум времени и несложные "помощники".

Как покрасить яйца на Пасху

В этом нам может помочь скотч, изолента или самоклеящаяся бумага. Из них можно вырезать любые фигуры, наклеить на яйца и покрасить.

С помощью резинок для денег можно сделать полосатые яйца. Достаточно просто обмотать ими яйца перед покраской.

Сделать яйца в крапинку нам поможет любая крупа Необходимо просто обвалять мокрое яйцо в рисе или гречке, завернуть в марлю, крепко завязать и отправить в раствор с красителем.

Чтобы на яйцах получился абстрактный рисунок, заверните его в шелуху лука. Сверху обмотайте яйцо в марлю и отправьте в краситель.

Также сделать красивые яйца нам поможет техника омбре. Для этого нужно подготовить краситель и с помощью ложки опустить в него яйцо, но чтобы краешек остался без краски. Таким образом необходимо подержать яйцо около трех минут, затем приподнять его, чтобы вода покрывала яйцо наполовину и выдержать пять минут. Так необходимо поступить несколько раз.

А вот для мраморных яиц нам потребуется зеленка и шелуха. Немного времени — и потрясающие крашенки готовы.