Как с помощью зубной пасты заточить ржавые ножницы: простая хитрость

Этот метод заточки ножниц довольно необычный, но легкий

Когда ножницы со временем начинают плохо резать, а на лезвиях появляется ржавчина, конечно же, их нужно заточить. Сделать это можно быстро и просто в домашних условиях и самостоятельно даже без точильного камня.

Этот способ довольно необычный, для него понадобится зубная паста, пишет cpykami. Также необходимы соль, уксус и точильный камень (если нет, можно использовать керамическую тарелку). После заточки тупые ножницы будут снова резать как новые.

Как заточить ножницы из подручных средств

Равномерно наносим зубную пасту на всю поверхность лезвий. Благодаря ей увеличится трение между лезвием и ободком тарелки. Чтобы использовать дно керамической тарелки для заточки инструмента, насыпаем на поверхность столовую ложку соли и добавляем немного уксуса (благодаря ему лезвия отлично очистятся, во время заточки будет происходить удаление ржавчины). Соль должна находиться на ободке, об который будем затачивать ножницы.

Начинаем заточку ножниц с внутренней стороны лезвия, осуществляя резкие быстрые движения об ободок тарелки в направлении сверху вниз. После заточки тщательно промываем ножницы и используем их по назначению.

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