Поможет вилка и одно простое движение: что делать, если слетела молния на одежде

"Собачки" на молнии могут быть очень капризными

Наверняка все попадали в неловкую ситуацию, когда надо срочно выходить из дома, а "собачка" молнии слетела. Это может случиться из-за резких движений, слишком активного использования или из-за простой случайности.

Как говорится в материале "Факты", решить проблему можно и делается это очень просто. При этом все, что для этого нужно это обычная вилка.

Бегунок, который слетел надо надеть на средние зубы вилки, а края застежки положить на боковые.

Стоит отметить, что использовать для этих целей надо лишь металлическую вилку, поскольку зубцы пластиковой могут попросту не выдержать.

Как выглядит процесс надевания "собачки" на вилку можно посмотреть на видео ниже.

Важно помнить, что если собачка полностью вышла из строя, то такой трюк вам вряд ли поможет, а потому одежду стоит отнести к специалисту.

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