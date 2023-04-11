В какое время суток лучше сушить белье: высохнет быстро и не будет вонять сыростью

Для сушки одежды на улице не обязательно должно быть солнечно

Хорошо выстирать белье, чтобы избавиться даже от самых сложных пятен и при этом не испортить ткань — это полдела. Важно еще правильно высушить его.

Случается так, что вещи хоть и провисели на свежем воздухе, через время приобретают запах сырости. Во избежание таких ситуаций важно правильно выбирать время для сушки одежды.

Эксперт по стирке Сара Дэмпси говорит, что не стоит избегать сушки белья в пасмурную погоду. По ее словам, вещи должны оставаться на свежем воздухе до тех пор, пока не пошел дождь. Также она настаивает на том, что постиранные вещи нужно отправлять на веревку утром и как можно раньше.

"Старайтесь развешивать белье как можно раньше, чтобы дать ему максимальное время просохнуть до захода солнца", — говорит Дэмпси.

Нет смысла вешать одежду на веревку под дождем, но если просто облачно, ваша одежда все равно высохнет, даже если на нее не падает солнечный свет. В идеале на улице должна быть ветреная погода.

В жаркий солнечный день для полного высыхания одежды требуется всего два-три часа. Однако, если это пасмурный день или температура ниже, это может занять до шести часов, а иногда и намного дольше, если воздух очень влажный.

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