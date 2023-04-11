Зачем натирать зеркало молоком: об этой хитрости почти никто не знает

Воспользуйтесь этим советом и полученный результат вас удивит

Грязное зеркало портит внешний вид комнаты, в которой находится, и мешает увидеть свое отражение. Когда же дело доходит до мытья этого предмета, порой оказывается, что одной лишь тряпки недостаточно. Приходится потрудиться для того чтобы на зеркале не осталось грязи и разводов.

Но если знать небольшие хитрости мытья зеркал, процесс всегда будет легким, а результат — успешным. Одна из таких может показаться, на первый взгляд, странной. Опытные хозяйки советуют использовать молоко. Этот продукт нужен для того, чтобы на зеркале не было ни единого развода.

Когда вы очистите грязь с поверхности зеркала, налейте немного молока в чашку или поднос. Промокните его тряпкой или небольшим полотенцем. Затем отполируйте на зеркале те места, где остались разводы после мытья.

То же самое вы можете сделать и с зубной пастой. Как и молоко, она должна удалить все разводы на вашем зеркале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не стоит натирать зеркало мылом или пеной для бритья.