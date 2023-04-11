Поможет водка: как сделать унитаз снова белоснежным и чистым

Лайфхак для тех, кто не хочет тратить время на уборку

Не все знают, но водка — это отличное средство от многих загрязнений, которые подстерегают нас в быту. С помощью этого горячительного напитка можно отлично отмыть окна. К тому же водка является одним из компонентов подкормки для овощных культур. Также алкогольный напиток поможет тем, у кого унитаз покрылся желтизной и известняковым налетом.

С этими проблемами не всегда может справиться даже дорогая бытовая химия. Чтобы унитаз снова сиял, предлагаем использовать бюджетный способ с водкой — он идеально подойдет тем, не любит тратиться на химсредства и ценит простоту. После такой обработки унитаз вновь будет белоснежным. Об этом пишет cpykami.

Как почистить унитаз от желтых разводов и налета

Смешиваем вместе 1 часть водки и 5 частей воды. Помещаем раствор в пульверизатор и наносим на поверхность унитаза снаружи и внутри. Оставляем средство на 3-4 часа, а лучше на ночь. Затем достаточно будет пройтись по обработанным поверхностям тряпкой и ершиком, что займет не более двух минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему водку нельзя заливать в стиральную машинку. Развенчан миф о пользе алкогольного напитка против неприятного запаха.