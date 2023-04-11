Никакого уксуса: как вымыть зеркало до блеска с помощью обычного чая

Главное знать, какой чай нужно заварить

Большинство хозяек использует в своем арсенале дорогие средства бытовой химии, чтобы отмывать зеркала до блеска, пренебрегая народными методами. А зря, потому что многие из них являются действительно действенными и могут обеспечить результат в два раза лучший, чем магазинные моющие средства.

Кто-то для мытья зеркал использует уксус, полагая, что это единственный ингредиент, после которого не остается разводов. Однако из-за своего специфического запаха в комнате тогда невозможно дышать. Чтобы и результат был на лицо, и оставался после уборки приятный аромат, предлагаем один лайфхак с ароматным чаем. С очисткой зеркала отлично справляется не черный, а именно зеленый напиток, пишет pixelinform.

Как вымыть зеркало с зеленым чаем

Завариваем зеленый чай, смотрим, чтобы он был крепким. В чашку, наполненную напитком, добавляем 1 чайную ложку поваренной соли. Получившийся раствор разводим чистой водой в равных пропорциях. Наносим на зеркало, и желательно капроновой тканью. Для этого могут идеально подойти колготки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать с зеркалом, чтобы избежать его запотевание в ванной комнате. Стоит воспользоваться тремя полезными лайфхаками.