Один ингредиент – и котлеты из любого мяса будут идеальными

Способ, который значительно улучшит текстуру котлет

Каждый кулинар имеет в арсенале трюки, с которыми получаются самые вкусные котлеты, такие как котлеты с целым яйцом. Многие исполняют разнообразные "пляски с бубном", чтобы котлеты остались сочными. Доходит до добавления томатного сока и соленых огурцов.

Но есть один способ, что и оставит мясо сочным и не испортит вкус котлет. Ukr.Media рассказывает о хитром трюке с минералкой.

Чтобы котлеты больше никогда не были жесткими, сухими и пресными, можно добавить в фарш немного сильногазированной минеральной воды.

Зачем добавлять воду?

Так специи в готовых котлетах лучше раскроются. Дело в том, что часто влаги, которая есть в фарше, недостаточно, чтобы размочить приправы. А газ в минералке улучшает текстуру фарша, делает его более нежным.

Влаги, которая уже есть в фарше, может быть недостаточно

Воды следует добавить совсем чуть-чуть – около 100 мл на 600-700 грамм фарша. Вмешивайте ее постепенно, если мясо перестало "брать" воду - значит, ее уже достаточно.

Все ингредиенты тщательно перемешивают и на время оставляют настояться. После – используют этот "минерализованный" фарш для котлет. Кстати, этот же способ можно использовать также при подготовке фарша для рулета "Павлиний глаз".