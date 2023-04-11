Как правильно снять показатели счетчика электричества: что надо знать о разных зонах потребления

Устройства бывают разными и с этим есть свои нюансы

Каждый месяц украинцы должны вовремя передавать показатели счетчиков, чтобы избежать долгов и высоких цифр в платежках за коммунальные услуги. При этом важно не только сделать это своевременно, но и записать нужную цифру, что в случае счетчиков за электричество может вызвать путаницу.

О нюансах счетчиков электричества и о том, как не запутаться в их показателях, говорится в инструкции ДТЭК.

Одними из популярных в Украине счетчиков являются индукционные. Они выводят показатели на механический барабан и считают данные о потреблении лишь в одной зоне.

Несмотря на недостатки, они все еще продолжают использоваться из-за стойкости к перепадам напряжения.

На табло таких счетчиков может выводиться 6, 7 или 8 цифр, однако надо записывать только целую цифру без того, что выводится после запятой.

Электронные счетчики бывают двух- и трехзонными, то есть они позволяют экономить на электричестве благодаря вычислению потребления электричества не во время пиковых нагрузок.

То есть за потребленное ночью электричество придется заплатить лишь половину стоимости. О том, как высчитывается стоимость электричества на трехзонных счетчиках можно посмотреть ниже.

Чтобы узнать, как обозначается режимы дня и ночи на счетчиках, необходимо посмотреть в инструкцию, однако в наиболее популярных моделях это выглядит следующим образом:

NiK. "День" — "Т11" или "Т1", "ночь" — "Т12" или "Т2";

GAMA. "День" — "1.5.8.1", "ночь" — "1.5.8.2";

СТК. "День" — "Е1", "ночь" — "Е2".

Как сообщалось ранее данные счетчика электроэнергии можно передать онлайн. При этом для этой процедуры существует сразу несколько вариантов.