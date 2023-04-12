Пятна ржавчины испарятся без следа: ленивые способы борьбы с загрязнениями

Просто нанесите эти средства и пятна сами исчезнут

Одними из самых сложных пятен для удаления с одежды являются пятна ржавчины. Но удалить эти загрязнения можно в домашних условиях. Несколько средств помогут вам избавиться от пятен ржавчины на одежде без особых усилий.

Сразу стоит отметить, если пятна ржавчины появились на деликатных тканях, таких как шерсть, вискоза, кожа, шелк или замша, лучше воспользоваться химчисткой. В остальных случаях ржавчину можно удалить с помощью повседневных продуктов. К тому же вам не придется долго тереть загрязнения — пятна просто испарятся.

Как вывести пятна ржавчины с белой одежды

Для белой одежды и льна в качестве пятновыводителя подойдет смесь лимонный сок + соль.

Сначала посыпьте пятно солью, а затем полностью покройте его лимонным соком. Оставьте смесь на 10 минут.

Чистым белым полотенцем промокните пятно. Затем поместите одежду под простыню на солнце, чтобы она высохла. Проверяйте ткань каждый час, чтобы убедиться, что лимонный сок не отбеливает материал.

Оставьте вещь на солнце на срок до трех часов или пока пятно не исчезнет. Наконец, тщательно прополощите одежду в холодной воде и постирайте в стиральной машине.

Белый уксус — злейший враг ржавчины и одно из лучших средств для удаления пятен ржавчины. Он отлично подходит для удаления застаревших пятен ржавчины с одежды.

Положите вещь с пятном на полотенце. Хорошо смочите пятно уксусом. Чистой белой губкой или тканью промокните пятно и соберите часть выделившейся ржавчины. Затем поместите одежду под прямые солнечные лучи, чтобы пятно ржавчины продолжало исчезать.

Постирайте вещь обычным стиральным порошком. Дайте ей высохнуть на воздухе. Если пятно не исчезло полностью после первой обработки, повторяйте процедуру, пока оно не исчезнет.

Как удалить пятна ржавчины с цветной одежды

Для удаления больших пятен ржавчины используют "зеленое" средство — ревень.

Налейте в большую кастрюлю воду, чтобы ее хватило для замачивания вещи с пятном. Поместите туда стебли ревеня и доведите воду до кипения. Кипятите стебли не менее 20 минут, а затем выньте их из кастрюли.

Поместите испачканную одежду в воду с ревенем и дайте ей впитаться. Как только пятно исчезнет, достаньте одежду и постирайте ее как обычно.

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