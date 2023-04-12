Еда не прилипнет к сковороде: гениальный лайфхак от повара (видео)

Готовить любимые блюда станет легче

Профессиональные повара в своей работе используют посуду из нержавеющей стали. На видео из ресторанной кухни можно заметить как шефы ловко переворачивают продукты, которые легко скользят по сковороде. При попытке повторить "трюк" в реальной жизни оказывается, что еда очень быстро прилипает к посуде из нержавеющей стали.

Секрет профессионалов раскрыл пользователь TikTok Misen. Хитрость оказалась в том, чтобы правильно нагреть посуду, вовремя налить на нее масло и выложить продукты.

Нужно поставить сковороду на средний огонь на минуту или две, а затем капнуть в нее несколько капель воды для проверки. Если вода шипит или ничего не делает, подождите еще немного. Если вода распадается на маленькие шарики — это означает, что посуда слишком горячая, и вам нужно выключить огонь и дать ей остыть.

Когда вода превращается в скользкую каплю, которая скользит вокруг, сковорода готова к использованию.

В этот момент участник видео наливает немного масла в сковороду, распределяет его, затем добавляет яйцо, которое чудесным образом скользит по поверхности, как капля воды.

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