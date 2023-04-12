Никаких хвойных дров и еще четыре секрета идеального шашлыка

Идеальный шашлык готовится именно так

Не за горами выезды на природу и приготовление любимых шашлыков. Ароматное, сочное мясо на костре – это лучший вариант пищи в компании друзей или в кругу семьи.

Что нужно для "правильного" шашлыка, разберемся с Ukr.Media.С нехитрыми лайфхаками ваше блюдо будет идеальным.

Правила приготовления идеального шашлыка

Лучше, если вы выберете свежее мясо молодых животных. Замороженное лучше не брать — в таком случае шашлык будет жестким и безвкусным. Этим может грешить и готовый замаринованный шашлык, продаваемый в супермаркетах в ведерках.

Хороший маринад. Лучший готовиться именно так: на 1 кг свиного мяса нужно взять 200 г репчатого лука, 50 г чеснока, один стакан кефира, а также соль и перец по вкусу. В этом маринаде необходимо промариновать мясо не менее двух часов. Чем длиннее мясо лежит в маринаде, тем мягче оно будет. Не забывайте также, что чем больше по размеру куски мяса для жарки, тем длиннее оно должно находиться в маринаде.

Вообще процесс маринования может длиться целые сутки. Учтите, что этот процесс должен происходить в холодильнике.

Для шашлыка лучше использовать дрова лиственных пород деревьев. Особенно хорош древесный уголь из веток яблони, вишни или груши — именно он придает мясу неповторимый фруктовый аромат. А вот дрова хвойных пород для приготовления шашлыков лучше не использовать.

Подготовка к жарке. Какой бы вы ни выбрали способ приготовления шашлыка, он должен быть непременно быстрым, то есть на сильном жаре. Только тогда мясо будет нежным и сочным. Для этого не забудьте предварительно прогреть решетку или шампуры не менее 5 минут.

Для жарки на решетке мясо необходимо нарезать толстыми плоскими кусками. Для сочности между кусками мяса на шампур необходимо нанизать прослойку сала.

Жарить шашлык нужно над раскаленными углями — иначе шашлык сразу подгорит. Шампуры с нанизанным шашлыком всегда переворачивают и следят, чтобы не было пригорания мяса, обрызгивая шашлык во время жарки маринадом или пивом.

Для готовности шашлыка необходимо проткнуть ножом мясо — внутри не должно быть крови, цвет шашлыка должен быть розовый или белый, а снаружи он должен быть с румяной корочкой. Помните: прежде чем подать готовый шашлык на стол, ему нужно дать "отдохнуть" 3-5 минут.

Если пока нет возможности выехать на природу и пожарить шашлык, можно приготовить мясо в мультиварке. Его приготовление не займет много времени, однако вкус понравится не меньше.