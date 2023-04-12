Как замазать глубокие трещины и сколы на пластиковых поверхностях: лайфхак с суперклеем и яйцом

Пластиковые вещи можно починить простым способом

"Суперклей", а вернее клей на основе цианоакрилата, является одним из наиболее популярных средств для устранения мелких проблем. Ведь если что-то порвалось или отломалось, то всегда можно приклеить это обратно. Однако на этом хитрости с использованием "суперклея" не заканчиваются.

Например, вы знали о том, что с помощью этого клея можно убрать глубокие трещины на пластиковых поверхностях и даже восстанавливать небольшие сколы? Если нет, то этот материал для вас.

Как говорится в материале ixbt, дело в том, что "суперклей" застывает быстрее и держит крепче, если вместе с ним использовать соду. А если соды не нашлось, то можно ее заменить яичной скорлупой.

Если вы решите использовать скорлупу, то перед использованием ее надо немного просушить, а затем измельчить в порошок. Для этого ее можно пропустить через кофемолку или использовать ступку и пестик.

Чтобы убрать скол и трещину, как на фото ниже, необходимо сначала заклеить саму трещину, а затем обклеить изолентой место скола.

После этого необходимо нанести клей в область скола, присыпать это яичным порошком и повторить эту процедуру еще раз. Получившийся материал очень быстро застынет и образует твердую поверхность.

Теперь остается лишь взять наждачную бумагу и отшлифовать поверхность, чтобы она была ровной.

Таким образом удается с помощью подручных средств получить прочное соединение. Впрочем, стоить помнить, что "суперклей" обладает токсичными свойствами, а потому работать надо в проветриваемых помещениях.

Напомним, что раньше мы писали о том, как вернуть слетевшую собачку с молнии на одежде при помощи обычной вилки.