Как спасти выпечку, если она прилипла к форме

Прилипший к форме пирог можно спасти!

Готовить любимый торт одно удовольствие, если он ведет себя правильно. Однако у каждой хозяйки иногда бывают форс-мажоры: достаешь ароматный пирог из духовки, но вот из формы достать не можешь.

Как избежать таких ситуаций, расскажем вместе с Shuba. Даже если ваша выпечка прилипла к форме, не все потеряно — вы все равно можете ее спасти.

Как вынуть пирог из формы, если он прилип

Дайте ему остыть. Охлаждение выпечки на решетке ускоряет процесс, так как позволяет воздуху циркулировать и под формой. Вам следует убедиться, что пирог полностью пропечен — это можно проверить с помощью зубочистки. Недопеченный пирог будет трудно отделить от формы целым.

Отсоедините края выпечки — для этого просто проведите тонким острым ножом или лопаткой по краю пирога. Делайте это медленно и следите, чтобы не повредить изделие.

Попытайтесь перевернуть форму! Найдите блюдо, тарелку или решетку для охлаждения, достаточно большую, чтобы уместить пирог. Затем накройте форму для выпечки перевернутой тарелкой, затем надежно соедините их и переверните — пирог должен легко отсоединиться.

Один простой лайфхак поможет вам очистить пригоревшую посуду. Немного времени — и она новенькая, будто из магазина.