Как избавиться от запаха рыбы во время ее приготовления: работающие способы
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Простые советы помогут избавиться от вони
Рыба вкусна и питательна, но от ее приготовления весь дом наполняется стойкими неприятными запахами. Именно по этой причине иногда неохота готовить вкусные рыбные блюда.
На самом деле есть способы избавиться от запаха рыбы в помещении во время и после приготовления. Следуя простым советам вы забудете о проблеме с неприятными ароматами.
Перед приготовлением рыбы нужно обязательно закрыть кухонную дверь и открыть окно на проветривание. Это поможет уменьшить зловоние.
Избавиться от запаха рыбы поможет широко используемый в быту уксус. Смешайте 3 ст.л. уксуса со стаканом воды и вскипятите смесь в кастрюле в течение нескольких минут. Оставьте уксусную смесь на плите, когда будете жарить рыбу. Уксусная кислота будет поглощать неприятные запахи.
Альтернативой уксусу могут стать цитрусовые и пряности. Вскипятите в воде лимонную цедру или молотый имбирь. Образующийся пар будет действовать как натуральный освежитель воздуха.
Если ничего не помогает, можете попробовать зажечь свечу (как вариант — ароматическую), чтобы нейтрализовать запах рыбы.
Вытеснить запах рыбы можно другим, более приятным ароматом — выпечки. Испеките банановый хлеб к чаю.