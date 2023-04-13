Как избавиться от запаха рыбы во время ее приготовления: работающие способы

Простые советы помогут избавиться от вони

Рыба вкусна и питательна, но от ее приготовления весь дом наполняется стойкими неприятными запахами. Именно по этой причине иногда неохота готовить вкусные рыбные блюда.

На самом деле есть способы избавиться от запаха рыбы в помещении во время и после приготовления. Следуя простым советам вы забудете о проблеме с неприятными ароматами.

Перед приготовлением рыбы нужно обязательно закрыть кухонную дверь и открыть окно на проветривание. Это поможет уменьшить зловоние.

Избавиться от запаха рыбы поможет широко используемый в быту уксус. Смешайте 3 ст.л. уксуса со стаканом воды и вскипятите смесь в кастрюле в течение нескольких минут. Оставьте уксусную смесь на плите, когда будете жарить рыбу. Уксусная кислота будет поглощать неприятные запахи.

Альтернативой уксусу могут стать цитрусовые и пряности. Вскипятите в воде лимонную цедру или молотый имбирь. Образующийся пар будет действовать как натуральный освежитель воздуха.

Если ничего не помогает, можете попробовать зажечь свечу (как вариант — ароматическую), чтобы нейтрализовать запах рыбы.

Вытеснить запах рыбы можно другим, более приятным ароматом — выпечки. Испеките банановый хлеб к чаю.