Сколько капсул для стирки действительно нужно на одну загрузку: это важно знать

В случае с капсулами больше — не значит лучше

Срок службы и внешний вид одежды зависит не только от того, как часто ее носят, но и от того, правильно ли ее стирают. В погоне за чистотой важно не переусердствовать со средством для стирки.

Капсулы для стрики — настоящая находка. Они занимают мало места в ванной, не требуют дополнительных мерных приборов и в своем составе уже содержат ополаскиватель для белья. И важно знать — одну или две капсулы использовать для стирки.

Как пишет Southernliving, важно учитывать тип стиральной машины, в которую будет закладываться капсула. Если у вас сравнительно новая машинка, есть большая вероятность, что она высокоэффективная. Проще говоря, высокоэффективная стиральная машина сокращает количество воды и энергии, необходимых для завершения цикла стирки. В этом случае для стирки достаточно одной капсулы.

Для стирки небольших и средних объемов белья также стоит использовать одну капсулу. Для больших загрузок, даже если ваша машина высокоэффективна, стоит попробовать использовать две капсулы.

Если после стирки в барабане остается лишняя пена, значит средства для стирки было очень много. Стоит запустить цикл стирки с пустым барабаном и добавлением уксуса, чтобы очистить машинку.

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