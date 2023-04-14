Как избавиться от неприятных запахов из раковины: поможет неожиданное средство

Убрать мерзкий запах из раковины на кухне можно с помощью средства, которое есть почти в каждом доме

Время от времени на кухне возникает неприятный запах из раковины. На дне раковины оседают кусочки продуктов, а в сливе застаивается грязная вода, размножаются бактерии, что и является причиной зловония.

Засор в раковине можно устранить подручными средствами и без помощи сантехника. Несмотря на глубокую очистку неприятный запах может не уйти с первого раза. Тогда на помощь придет одно из средств личной гигиены.

Для удаления неприятного запаха можно использовать жидкость для полоскания рта. Она мгновенно очистит сток от неприятного запаха и оставит после себя приятный свежий мятный аромат.

Аналогично тому, как жидкость для полоскания устраняет бактерии во рту, она устраняет бактерии в канализации. Главное убедиться в том, что вы выбрали "полоскалку" с антибактериальным эффектом.

Этот способ приносит быстрый, но временный результат и пригодится для использования в промежутках между основательными прочистками канализации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как пена для бритья помогает в борьбе с неприятными запахами из унитаза.