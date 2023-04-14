В доме станет еще грязнее: ошибки во время уборки, которых стоит избегать

Многие хозяйки часто убираются, но чище не становится

На уборку уходит много времени и сил. А иногда может случиться так, что затраченные усилия не приведут к желаемому результату. Вы можете удивиться, но некоторые вещи, которые вы делаете, чтобы привести пространство в вашем доме в порядок, на самом деле могут сделать его еще грязнее в будущем.

Эксперты по уборке назвали основные ошибки, которые сводят на нет попытки навести порядок.

Недостаточная очистка канализации на кухне

Сток кухонной раковины чаще всего пытаются очистить с помощью воды и средства для мытья посуды. Но этого недостаточно. Для глубокой очистки используйте соду с уксусом или лед.

Натирание волокон ковра при удалении пятна

Когда вы делаете это, вы фактически открываете волокна ковра, чтобы удерживать больше грязи в будущем. Вместо этого промокните пятно и используйте средство для чистки ковра.

Дорогостоящие средства для чистки плиты

Обычно у вас дома уже есть чистящие средства для наиболее эффективного чистящего средства. Насыпьте пищевую соду прямо на плиту и добавьте воду, чтобы получилась паста, которая покроет пятно. Положите теплую влажную тряпку на пятно и оставьте на 30 минут. После этого протрите поверхность начисто.

Игнорирование очистки посудомоечной машинки

Большинство людей думают, что посудомоечные машины моются сами, но их нужно часто чистить и обслуживать. Распылите внутри посудомоечной машины раствор воды и уксуса 50/50, затем протрите дверцу, боковые стороны и дно чистой тканью. Для дополнительной очистки запустите пустую машину на максимальную температуру без моющего средства.

Использование полироля из нержавеющей стали на холодильнике

Это средство оставляет яркую, привлекательную, отражающую поверхность, но на ней остаются отпечатки пальцев и шерсть домашних животных.

Пыль на холодильнике

Многие забывают протирать верхнюю и заднюю части холодильника. Начните с использования насадки для пылесоса и щетки с длинной ручкой, чтобы очистить пыль и грязь от змеевиков конденсатора на нижней решетке/защитной пластине.

Злоупотребление средством для мытья пола

Слишком много средства для пола оставляет липкий или пленчатый остаток, который притягивает грязь, и он может казаться липким, когда вы ходите по нему. В большинстве случаев мытье полов следует начинать с удаления всего мусора пылесосом или с хорошего подметания. Далее используйте минимальное количество продукта, разведенного теплой чистой водой.

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