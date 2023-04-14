Разводов не найдете даже с лупой: каким напитком легко отмыть окна от грязи
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Окна будут настолько чистые, как будто они отсутствуют в раме
После того как мы предлагали отличный способ мойки зеркала зеленым чаем, пришла очередь и окнам. Кто бы мог подумать, но этими ароматными напитками можно вымыть, оказывается, что угодно в доме!
Мыть зеркальные и стеклянные поверхности заваркой — не ново для опытных хозяек. К примеру, с помощью чая можно отмыть окна до идеального состояния — стёкла будут настолько чистыми и прозрачными, будто бы их там и вовсе нет, пишет cpykami. И в этом нам поможет черный чай.
Как вымыть окна черным чаем
Основную грязь с окон легко удаляем с помощью жидкого хозяйственного или дегтярного мыла. После этого следует хорошенько отполировать их, и в этом деле используем черный чай, достаточно заварить два пакетика. Заваркой слегка смачиваем тряпку и натираем окна.
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