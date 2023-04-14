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Никакой химии: как сделать цветные пасхальные яйца природными красителями

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Делаем великолепные крашенки природными ингредиентами
Делаем великолепные крашенки природными ингредиентами. Фото clutch.net.ua

Покрасить яйца можно продуктами, которые есть в холодильнике

Пасху невозможно представить как без любимой паски, так и без пасхальных яиц. Обычно яйца привыкли красить луковой шелухой, но что делать, если на пасхальном столе хочется разноцветных крашенок?

С помощью "СОДа" расскажем, как можно покрасить пасхальные яйца и с помощью других натуральных безвредных красителей. Большинство этих продуктов наверняка есть на вашей кухне.

Как покрасить яйца с помощью натуральных красителей

Зеленые пасхальные яйца можно сделать с помощью шпината. Вам для этого понадобиться 1 кг свежего или замороженного овоща. Залейте шпинат 2 литрами воды и поставьте на маленький огонь. Как позеленеет вода, добавьте 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку лимонного сока.

Положите вареные яйца в раствор и держите, пока не приобретут необходимый оттенок. Таким же образом можно покрасить яйца в зеленый цвет с помощью крапивы.

Желтыми пасхальные яйца вам поможет сделать куркума. Для этого 2 ст. л. куркумы и 1 ст. л. паприки залейте 2 литрами воды, добавьте 1 ст. л. уксуса. Вареные яйца подержите в этом растворе. После того как они станут желтыми, выложите на салфетку, чтобы яйца высохли.

Синий и фиолетовый цвет пасхальных яиц можно сделать с помощью замороженных ягод смородины, клюквы или ежевики. Отварите яйца, натрите их ягодами и дайте просохнуть.

В голубой цвет яйца поможет окрасить краснокочанная капуста. Отваренные яйца натрите соком капусты и положите, чтобы они просохли.

"Телеграф" рассказывал, как можно легко почистить яйца. Нехитрые способы заметно облегчат вам жизнь.

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