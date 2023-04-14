Мало кто знает ответ на вопрос: можно ли есть шоколад с белым налетом

Рассказываем о шоколаде подробно

Шоколад очень популярен во всем мире и давно уже стал одним из самых любимых десертов. Его часто используют в приготовлении самых разных блюд, в первую очередь сладких — конфет и плиточного шоколада, тортов и пирожных, печенья и вафель, десертных творожков и напитков, любимого мороженого, пудингов и муссов, суфле и желе, парфе и фондю.

Однако иногда на плитке шоколада можно увидеть налет. Стоит ли переживать по этому поводу, разберемся с Shuba.

Что такое белый налет на шоколаде

Светлые пятна вызваны изменениями температуры или влажности. Они бывают двух видов — сахарные и жировые.

Сахарный налет возникает, когда влага контактирует с шоколадом. Кристаллы сахара растворяются, оставляя порошкообразный пласт на поверхности шоколада.

Налет жира возникает из-за перепадов температуры. Жир в шоколаде замещается, образуя на его поверхности белый налет. Когда он теплый, жир в шоколаде растворяется, а когда он становится холоднее, он образует белый налет на шоколаде.

Налет также может быть признаком того, что в производстве используются более дешевые заменители дорогого какао-масла. "Седина" — признак некачественного продукта.

Как бы там ни было, белый налет — это просто изменение внешнего вида продукта. Он не влияет на вкус шоколада или его питательную ценность. И хотя это выглядит не очень аппетитно, такой продукт можно спокойно есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбрать шоколад для глазури. С помощью советов ваши десерты будут еще вкуснее.