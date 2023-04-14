Мало кто знает ответ на вопрос: можно ли есть шоколад с белым налетом
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Рассказываем о шоколаде подробно
Шоколад очень популярен во всем мире и давно уже стал одним из самых любимых десертов. Его часто используют в приготовлении самых разных блюд, в первую очередь сладких — конфет и плиточного шоколада, тортов и пирожных, печенья и вафель, десертных творожков и напитков, любимого мороженого, пудингов и муссов, суфле и желе, парфе и фондю.
Однако иногда на плитке шоколада можно увидеть налет. Стоит ли переживать по этому поводу, разберемся с Shuba.
Что такое белый налет на шоколаде
Светлые пятна вызваны изменениями температуры или влажности. Они бывают двух видов — сахарные и жировые.
Сахарный налет возникает, когда влага контактирует с шоколадом. Кристаллы сахара растворяются, оставляя порошкообразный пласт на поверхности шоколада.
Налет жира возникает из-за перепадов температуры. Жир в шоколаде замещается, образуя на его поверхности белый налет. Когда он теплый, жир в шоколаде растворяется, а когда он становится холоднее, он образует белый налет на шоколаде.
Налет также может быть признаком того, что в производстве используются более дешевые заменители дорогого какао-масла. "Седина" — признак некачественного продукта.
Как бы там ни было, белый налет — это просто изменение внешнего вида продукта. Он не влияет на вкус шоколада или его питательную ценность. И хотя это выглядит не очень аппетитно, такой продукт можно спокойно есть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно выбрать шоколад для глазури. С помощью советов ваши десерты будут еще вкуснее.