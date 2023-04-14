Самодельная паста удалит весь жир с плиты и духовки: состоит всего лишь из трех ингредиентов

Для действенного лайфхака вам нужны лишь подручные продукты, что удобно и дешево

Во время уборки на кухне нужно уделить время не только мытью посуды, а и очистить от жира и пригоревшей пищи духовой шкаф и плиту. Сделать это можно без лишних химических средств, используя самодельную пасту.

Лайхаком по чистке духовки и газовой плиты делится издание Express. Для домашней смеси понадобятся три ингредиента, которые легко найдутся на кухне.

На поверхностях плиты и духовки скапливается жир, остатки пищи и другие загрязнения. Не спешите покупать в магазине химическое средство с едким запахом. Взамен попробуйте применить чистящую пасту из подручных компонентов. Благодаря этому средству приборы будут сверкать от чистоты.

Для приготовления пасты для чистки духовки и плиты возьмите полстакана жидкости для мытья посуды, четверть стакана столового уксуса и полтора стакана пищевой соды. Просто смешайте эти ингредиенты.

Как очистить плиту и духовку с помощью домашней пасты? Вам нужно нанести пасту на внутренние и внешние поверхности приборов и оставить на ночь. Утром вы сможете с легкостью протереть духовку и плиту, убрав все загрязнения и жир без лишних усилий.

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