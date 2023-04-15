Как правильно очистить курицу, чтобы убрать из мяса антибиотики: простые советы

С этими советами вы не будете переживать за качество мяса

Самое доступное и самое популярное мясо — куриное. Из него готовят неимоверное количество разнообразных блюд. А задумывались ли вы о том, что мясо может быть "богато" различными токсинами и антибиотиками?

С помощью "Погляду" расскажем, как очистить птицу от таких "друзей" у себя на кухне. Безусловно, эти способы не избавят мясо от всех нежелательных добавок, но все же большая часть из них уйдет.

Как убрать из куриного мяса антибиотики

При варке магазинной курицы необходимо сливать воду минимум один раз — в именно в бульоне остаются все "сюрпризы". Безусловно, использовать его нельзя — в нем нет ничего полезного. Если вы хотите сделать вкусный и полезный суп на курином бульоне, то для этого подойдет исключительно домашняя курица.

При запекании курицы в духовке необходимо снимать с нее кожу — именно в коже там собираются все токсины и химические вещества. По этой же причине лучше не использовать внутренние органы магазинной птицы.

Можно подержать птицу в специальном растворе. Для этого необходимо в 1 литре воды растворить несколько столовых ложек соли и сок четверти лимона. После двух часов в таком маринаде из курицы уйдет максимальное количество токсинов.

А вот при подозрении на большое количество антибиотиков мясе на мясо необходимо нанести взбитый белок и дать ему впитаться. Через полчаса тушку следует опустить в емкость с водой и молоком в равном соотношении.

Теперь из курицы можно спокойно приготовить обалденную тушенку. Вы точно будете уверены в ее качестве.