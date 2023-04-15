Все используют нож и ошибаются: как правильно разбить сырое яйцо

Один взмах — и проблема решена

Яйца — обязательно блюдо на пасхальные праздники. Из них делают потрясающие крашенки и писанки. Яйца также являются обязательным ингредиентом во многих рецептах пасок.

Многие хозяйки разбивают куриные яйца с помощью кухонного ножа. Они уверены в правильности данного действия — острый инструмент позволяет расколоть скорлупу в нужном и конкретном месте. Однако Pixelinform утверждает, что нож — плохое приспособление для разбивания яиц, ведь иногда верхняя оболочка продукта даже не раскалывается, а крошится. В результате мелкие обломки скорлупы попадают в белок и желток, и это усложняет жизнь. Разберемся, как нужно это делать.

Как правильно разбивать сырые яйца.

Разбивать куриные яйца желательно о плоскую поверхность — например, о столешницу или дно тарелки. Сделать это нужно легко, иначе яйцо разобьется полностью, а белок и желток окажутся на столе.

Нужно добиться только образования маленькой трещины. Она должна легко расходиться без серьезного повреждения пленки и без образования большого количества обломков скорлупы. В результате содержимое яйца без проблем перельется в миску.

Кстати, вареные яйца после Пасхи можно сразу не выбрасывать. "Телеграф" рассказывал, сколько можно их хранить.