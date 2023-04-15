Уборка дома: что ни в коем случае нельзя пылесосить

Уборка некоторых вещей пылесосом может привести к необратимым последствиям

Пылесос — один из главных помощников во время уборки. Его используют как во время большой уборки, так и для того, чтобы убрать локальные загрязнения. Но мало кто задумывается о том, что есть загрязнения, которые могут очень сильно навредить бытовой технике.

Что нельзя сбирать пылесосом

Жидкости, липкие предметы, влажная еда

Пылесосить любые жидкости — плохая идея, поскольку пылесос использует электричество. Вместо этого выберите тряпку или бумажное полотенце. Кроме того, пылесосы не предназначены для всасывания влажного корма для животных.

Большое количество волос

Волосы могут накрутиться на валике и засорить щетку. Также они блокируют пылевой фильтр и способствуют значительному снижению мощности всасывания. Собирать небольшое количество волос пылесосом можно, но лучше всего использовать для этого веник.

Стекло

Осколки могут повредить шланг, проткнуть вакуумный мешок. Легко собрать разбитое стекло и не пораниться можно с помощью лайфхаков, о которых мы писали раньше.

Строительная пыль и мука

Мелкая пыль, как и мука, может довольно быстро засорить фильтры пылесоса и сделать его бесполезным для будущих уборок.

Кофе

Попадая в мешок для мусора зерновой или молотый кофе начинает впитывать всю влагу. Рано или поздно, это может привести к образованию плесени. Кроме того, крупинки кофе или частицы грунта из-под вазонов могут засорить фильтр и вывести мотор из строя.

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