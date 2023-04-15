Зачем прикладывать туалетную бумагу к кухонной плитке: проблемы как и не было

Узнайте, как легко отмыть жирную плитку на кухне

Обычно плитку можно встретить на кухне, где она покрывает рабочую зону и защищает поверхности от жира, ведь каждая хозяйка сталкивается с тем, что в процессе приготовления пищи жирные капли летят на стенку.

Если вовремя не убрать пятна на плитке, то они застынут, а это означает, что очищать их будет в разы сложнее. Особенно, если процесс чистки отложить надолго, когда брызг накопится много. Предлагаем воспользоваться одним хитрым способом. Тереть ничего не нужно — жир растворится сам, пишет cpykami.

Быстрый способ отмыть кухню от липкого жира

В 100 мл воды вливаем 3 столовые ложки любого жидкого средства для мытья посуды. Переливаем раствор в бутылочку с пульверизатором. Разбрызгиваем средство на плитку. Сверху приклеиваем полоски из самой дешёвой туалетной бумаги. Чтобы они лучше держались, дополнительно разбрызгиваем ещё немного средства. Повторяем так на всей плитке. Через 15 минут убираем туалетную бумагу и просто вытираем плитку губкой.

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