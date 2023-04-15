Сможете без стыда разуваться в гостях: как убрать неприятный запах из ботинок

И речь вовсе не о чайных пакетиках

Едкий "аромат", исходящий от обуви, – довольно распространенная проблема. Она актуальна и в теплое время года, и зимой. Чаще всего с проблемой неприятного запаха в обуви сталкиваются те, кто носит спортивную обувь или ботинки из искусственных материалов.

Избавиться от зловонного "амбре" поможет одно нехитрое средство. Но прежде следует выбросить и приобрести новую стельку, пишет pixelinform. Далее готовим обеззараживающий состав, в который обязательно входит хозяйственное мыло.

Как убрать неприятный запах из обуви

Хозяйственное мыло натираем на терке – хватит 3 столовых ложек. Заливаем стружку стаканом кипятка и перемешиваем до растворения. Когда вещество остынет, при помощи губки протираем им ботинки, сапоги или туфли изнутри, а затем проходимся по поверхности еще раз – на этот раз влажной тряпочкой или губкой и, промокнув сухими салфетками, оставляем сушиться. Уже сухую обувь обрабатываем эфирным маслом, нанеся несколько капель любого эфира на ватный диск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать неприятный и затхлый запах в шкафу. Будут пахнуть не только постельное белье, но и любимые вещи.