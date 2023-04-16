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Секретный способ: как правильно заморозить котлеты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Так делают многие хозяйки, ведь это значительно экономит время
Так делают многие хозяйки, ведь это значительно экономит время. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот способ просто супер в плане экономии времени

Многие кулинары сталкивались с тем, что приготовление котлет занимает много времени. К примеру, котлеты с целым яйцом – это отдельная заморока, хоть и очень вкусно. Жаль тратить столько времени на блюдо, которое домашние съедят за вечер.

На помощь приходит морозильная камера – просто готовим один раз много котлет, часть отбираем, чтобы пожарить сейчас, а остальное – замораживаем. Как сделать это правильно, рассказали на портале 1000.menu.

Как заморозить котлеты?

Подойдет фарш из любого мяса. Приготовьте смесь по обычному рецепту, сформируйте котлеты. От их размера и формы зависит время замораживания и приготовления. Поэтому лучше замораживать не очень большие котлеты. Обязательно подготовьте панировку – котлетки должны быть запанированы со всех сторон.

Готовые к обжариванию изделия выкладывайте на расстоянии друг о друга на разделочную доску, покрытую пергаментом или пищевой пленкой. Когда все котлеты на доске выложены, накройте их еще одним слоем пленки – так они не успеют обветриться или впитать лишние запахи.

Выставьте доску с котлетами в морозильную камеру. Желательно, чтобы температура в ней во время замораживания была настолько низкой, насколько это возможно.

Как заморозить многие котлеты сразу?

Когда заготавливаем много котлет, используйте доски и контейнеры — их можно поставить в несколько ярусов. Через несколько часов желательно достать заготовки и перевернуть котлеты на другую сторону. Когда они замерзнут полностью, доски можно убрать, а котлеты переложить в пакеты или контейнеры для хранения. Также позаботьтесь о том, чтобы вы знали, что в пакете: вложите туда записку или приклейте стикер с указанием, что и когда заморозили. Пишите карандашом, потому что чернила из ручки могут потечь.

Время приготовления замороженных котлет будет немного больше, чем для свежих. Их можно предварительно разморозить в микроволновке или начать приготовление с того, что выложить их на сковороду с небольшим количеством растительного масла, накрыть крышкой и оставить на 5 минут на маленьком огне. Такие котлеты вкусно запекать в духовке или тушить в соусе. Еще вкуснее они будут, если добавить в фарш минеральной воды.

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