Не оставит разводам шанса: рецепт средства для мытья полов
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Когда дело доходит до мытья пола, не все моющие средства работают одинаково хорошо
Некоторые средства для мытья пола совсем не оправдывают свою цену. Они в лучшем случае наполняют комнаты приятным ароматом во время мытья, а вот со своей прямой задачей вовсе не справляются. Вместо ожидаемого блеска на полах очень часто можно увидеть мутные разводы.
Блогер mama_mila_ поделилась в TikTok лайфхаком по очистке полов с помощью сделанного своими руками средства.
Как сделать раствор для мытья пола своими руками
- 3 стакана горячей воды
- 1/4 стакана белого уксуса
- 1 чайная ложка средства для мытья посуды
- 1/4 стакана медицинского спирта (по желанию, это помогает полу быстрее высохнуть и не оставляет разводов, но подходит не для всех типов полов)
- 10 капель эфирного масла (по желанию, для аромата).
Смешайте все ингредиенты и вылейте смесь в ведро. Перед тем как приступить к мойке, проверьте средство на небольшом незаметном участке напольного покрытия в вашем доме. Если вы не заметили деформации или изменения цвета покрытия, смело вымойте полы полученным раствором. Полы будут сиять, а ваш дом наполнился приятным ароматом.
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