Не оставит разводам шанса: рецепт средства для мытья полов

Когда дело доходит до мытья пола, не все моющие средства работают одинаково хорошо

Некоторые средства для мытья пола совсем не оправдывают свою цену. Они в лучшем случае наполняют комнаты приятным ароматом во время мытья, а вот со своей прямой задачей вовсе не справляются. Вместо ожидаемого блеска на полах очень часто можно увидеть мутные разводы.

Блогер mama_mila_ поделилась в TikTok лайфхаком по очистке полов с помощью сделанного своими руками средства.

Как сделать раствор для мытья пола своими руками

3 стакана горячей воды

1/4 стакана белого уксуса

1 чайная ложка средства для мытья посуды

1/4 стакана медицинского спирта (по желанию, это помогает полу быстрее высохнуть и не оставляет разводов, но подходит не для всех типов полов)

10 капель эфирного масла (по желанию, для аромата).

Смешайте все ингредиенты и вылейте смесь в ведро. Перед тем как приступить к мойке, проверьте средство на небольшом незаметном участке напольного покрытия в вашем доме. Если вы не заметили деформации или изменения цвета покрытия, смело вымойте полы полученным раствором. Полы будут сиять, а ваш дом наполнился приятным ароматом.

Рецепт средства для мытья полов

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