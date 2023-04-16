Причинят только вред: какие популярные средства нельзя использовать для мытья авто

Некоторые чистящие средства приносят больше вреда, чем пользы

Весна — прекрасное время привести в порядок не только свой дом, но и авто. Если по какой-то причине вы решили отказаться от услуг автомойки, стоит знать, что не все средства для поддержания чистоты дома подойдут для мытья машины.

Так, бытовые средства для мытья стекол лучше не применять для автомобильных стекол, предупреждает Mirror. В противном случае вы можете попрощаться с тонировкой.

Хотя вы можете предположить, что обычные чистящие спреи подходят для любых окон, аммиак, который они часто содержат, может разрушить покрытие и вызвать его отслаивание при регулярном использовании.

Кроме того, если эти типы чистящих средств распылить на акриловые боковые зеркала, со временем материал может пожелтеть.

Нельзя применять и жидкость для мытья посуды. Она может разъесть лак на покрытии.

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