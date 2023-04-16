На одежде не будет ни одной складки: четыре гениальных лайфхака заменят утюг

Есть несколько удачных альтернатив утюгу

Вещи имеют опрятный вид, когда постираны и отглажены. Однако не всегда есть возможность воспользоваться утюгом. К счастью, есть альтернативные способы погладить одежду.

Стоит обратить внимание на четыре действенных лайфхака, о которых пишет издание Mirror. Один из трюков займет всего лишь 10 минут.

Лайфхак №1: добавьте лед при сушке. Вам нужно положить несколько кубиков льда в сушильную машину вместе с одеждой. Вследствие тепла, выделяемого сушилкой, лед растает, из-за чего барабан наполнится паром. Таким образом сушилка превращается в самодельный отпариватель, благодаря чему все складки на одежде разгладятся. Этот трюк занимает всего лишь 10 минут. Лучше всего работает с рубашками, а вот с более плотными материалами, как джинс, может не справиться.

Лайфхак №2: развесьте вещи в ванной, пока принимаете душ. Пар, который наполнит комнату, поможет разгладить одежду без лишних усилий.

Лайфхак №3: фен вместо утюга. Возможно, в вашем отельном номере не оказалось утюга. В этом случае фен придет на помощь и исправить ситуацию с помятыми вещами, которые вы достали из чемодана.

Лайфхак №4: используйте пульверизатор, наполненный водой. Залейте в емкость воду, по желанию добавьте пару капель кондиционера для белья. Повесьте помятый предмет и сбрызните его с расстояния около 30 см. Складки исчезнут, как только вещь высохнет.

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