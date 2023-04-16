В чем замочить вещи, пускающие краску, перед стиркой: есть на любой кухне

Изделие из яркой ткани сильно линяет

Мы каждый день делимся лайфхаками, которые облегчают быт наших дорогих читателей. Многие из них связаны со стиркой, к примеру, почему не рекомендуется стирать вещи в экспресс-режиме, или как правильно стирать цветные вещи. О последнем моменте и поговорим.

Признайтесь, в вашем гардеробе есть вещь, которую приходится стирать отдельно от другой одежды. Причина проста — изделие из яркой ткани сильно линяет. Но есть один способ уберечь другие вещи от окрашивания, пишет pixelinform. В первую очередь, нужно замочить вещь, что пускает краску, в одном средстве, которое 100% имеется на любой кухне.

Как правильно стирать вещи, пускающие краску

Чтобы не опасаться, что светлые рубашки, блузки и другие элементы гардероба приобретут какой-нибудь оттенок после стирки, перед стиркой цветную вещь необходимо замочить в уксусе, в котором изделие должно провести около четверти часа. Спустя 15 минут вещь можно загружать в барабан стиральной машинки.

Кроме того, уксус не только уберегает другие вещи от окрашивания, но и очищает стиральную машину от загрязнений в виде мыльного и известкового налета. Для профилактики следует наливать уксус в отсек для стирального порошка один раз в месяц, включая машинку в режиме стандартной стирки. Барабан в это время должен быть пуст.

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