Идеально чистое стекло без разводов: какой самодельной смесью натереть душевую кабину

Для лайфхака понадобятся подручные средства, которые легко найдутся в доме

Обычно мытье окон, зеркал и каких-либо стеклянных поверхностей требует усилий, даже если речь идет о дверце душевой кабины. Чтобы на стекле не оставалось разводов вместо дорогостоящей химии попробуйте использовать смесь из подручных средств.

О действенном лайфхаке по чистке стекла душа рассказывает издание Mirror. Для уборки вам будут нужны лишь четыре натуральных продукта.

На дверцах душевой кабины скапливается налет и отложения, которые не всегда просто оттереть. А если вымыть поверхность удалось, то результат далек от идеального из-за оставшихся на ней разводов.

Чтобы очистить стекло душевой кабины, воспользуетесь смесью для чистки из четырех ингредиентов. Сначала распылите на дверцу из пульверизатора уксус. Оставьте на несколько минут. Затем посыпьте стеклянную поверхность содой. После этого насыпьте немного соли на лимон и уже цитрусом потрите стекло душевой кабины. Тщательно смойте.

Ролик в TikTok показывает, как легко повторить этот лайфхак. Результат – чистая и блестящая душевая кабина без разводов на стекле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вымыть до блеска зеркало. Для лайфхака нужен один неожиданный, но эффективный ингредиент-напиток.