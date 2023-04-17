Забудьте о беспорядке: как удачно организовать аксессуары
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Продуманная система хранения мелких вещей должна быть в каждом доме
Аксессуары — вещи, которые трудно держать в порядке. Особенно, когда их много. Организовать эти вещи сложно. С одной стороны хочется, чтобы любимые ювелирные изделия и сумки были перед глазами, а с другой стороны — для порядка их лучше бы спрятать в тумбочку или шкаф.
Мы собрали для вас несколько идей, которые помогут организовать систему хранения аксессуаров и покончить с беспорядком навсегда.
Сумки
Если у вас есть гардеробная, то под хранение сумок и кошельков можно выделить несколько полок. Тогда эти аксессуары не будут деформироваться и на них не появятся повреждения. Если же такого места нет, повесьте сумки на подвесные крючки в шкафу.
Головные уборы
Если с организацией шапок все более-менее просто, то шляпы требуют особых условий хранения. Для них лучше всего приобрести специальную вешалку. А если вас не пугают необычные решения — особо ценные для вас шляпы можно развесить на однотонной стене. Таким образом в комнате появится дизайнерское пространство и вы сможете часто любоваться своими любимыми головными уборами.
Шарфы и галстуки
Способ, который вы выберете для организации шарфов и галстуков, будет зависеть от их количества. Можно использовать подвесной органайзер для шкафа. Его легко сделать самостоятельно — просто прикрепите к обычной вешалке кольца.
Если шарфов очень много, хранить их можно в ящике комода предварительно поместив туда разделители.
Ювелирные изделия
Есть множество подставок для ювелирных изделий. При выборе нужно учитывать тип и количество украшений, которые у вас есть. Если все украшения не помещаются на одной подставке, всегда можно купить еще одну. Обычно они не занимают много места. Кроме того, они эстетически привлекательны и добавляют нотку стиля в любое пространство.
Если вы не хотите оставлять украшения на виду, используйте неглубокий ящик с органайзером.
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