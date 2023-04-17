Забудьте о беспорядке: как удачно организовать аксессуары

Продуманная система хранения мелких вещей должна быть в каждом доме

Аксессуары — вещи, которые трудно держать в порядке. Особенно, когда их много. Организовать эти вещи сложно. С одной стороны хочется, чтобы любимые ювелирные изделия и сумки были перед глазами, а с другой стороны — для порядка их лучше бы спрятать в тумбочку или шкаф.

Мы собрали для вас несколько идей, которые помогут организовать систему хранения аксессуаров и покончить с беспорядком навсегда.

Сумки

Если у вас есть гардеробная, то под хранение сумок и кошельков можно выделить несколько полок. Тогда эти аксессуары не будут деформироваться и на них не появятся повреждения. Если же такого места нет, повесьте сумки на подвесные крючки в шкафу.

Идея для хранения сумок

Головные уборы

Если с организацией шапок все более-менее просто, то шляпы требуют особых условий хранения. Для них лучше всего приобрести специальную вешалку. А если вас не пугают необычные решения — особо ценные для вас шляпы можно развесить на однотонной стене. Таким образом в комнате появится дизайнерское пространство и вы сможете часто любоваться своими любимыми головными уборами.

Шарфы и галстуки

Способ, который вы выберете для организации шарфов и галстуков, будет зависеть от их количества. Можно использовать подвесной органайзер для шкафа. Его легко сделать самостоятельно — просто прикрепите к обычной вешалке кольца.

Органайзер для шарфов и галстуков

Если шарфов очень много, хранить их можно в ящике комода предварительно поместив туда разделители.

Ювелирные изделия

Есть множество подставок для ювелирных изделий. При выборе нужно учитывать тип и количество украшений, которые у вас есть. Если все украшения не помещаются на одной подставке, всегда можно купить еще одну. Обычно они не занимают много места. Кроме того, они эстетически привлекательны и добавляют нотку стиля в любое пространство.

Если вы не хотите оставлять украшения на виду, используйте неглубокий ящик с органайзером.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей в шкафу нужно срочно избавиться, чтобы там был порядок.